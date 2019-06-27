MLB》季前大手筆補強 洋基兩大左投表現不盡人意

派克斯頓單場挨三轟是生涯新高。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在季前透過補強迎來的兩大左投，哈普（J.A. Happ）以及派克斯頓（James Paxton），原本預期將成為輪值的中流砥柱，想不到他們在本季的的表現卻不甚理想。

派克斯頓今天在對陣藍鳥的比賽，僅投4又3分之1局，就遭到對手狂敲生涯新高的3發全壘打，失掉平本季最高的6分自責分，僅比他在11日對上大都會隊的比賽好一點，該場比賽他僅投2.2局就狂失6分退場。

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派克斯頓在這場比賽結束後表示，自己在投手丘上找不到任何節奏，他認為自己今天沒做好該做的工作，並認為自己陷入掙扎、必須要想辦法去解決這個問題。

總教練布恩也認為，派克斯頓今天的直球與變化球都沒有足夠的威力：「他今天在所有的事情上都出了點小問題。」不過布恩表示，至少派克斯頓的健康狀況沒有問題。

派克斯頓（中）本季有兩場單場失6分的比賽。（資料照，法新社）

《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）今天撰文寫下另外一位先發左投哈普的狀況，在即將到來的倫敦賽中，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）不打算讓哈普出賽，而是使用格林（Chad Green）做為假先發出賽，布恩表示，倫敦戰是讓那些沒參加的球員有著額外休息的好時間。

本季哈普先發16場比賽，就被敲出多達20發全壘打，由於倫敦的球場不大，因此這對哈普來說並不是件好事。哈普也對這額外的休息時間表示認同，但這不是他的決定。「我認為這可能會是有幫助的，我會盡力利用這個額外的時間的。」

洋基隊在季前用頭號新秀左投薛菲爾德（Justus Sheffield）、外野手Don Thompson-Williams、右投Erik Swanson，與水手隊交易換來派克斯頓，再以2年3400萬美元的保證約簽下哈普。本季派克斯頓與哈普的防禦率分別為4.34與5.23，表現並不理想。

哈普本季被敲出20發全壘打。（資料照，法新社）

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