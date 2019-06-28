NBA》偷招募雷納德？ 魯長老解密 「暴龍留不住」

L.威廉斯認為暴龍隊很難留住美國出身的球員。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇隊「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）近日上節目受訪，提到暴龍隊很難留住美國出身的球員。他表示：「一旦你到那裡，起先你會喜歡為暴龍效力，因為這是為整個國家（加拿大）打球，」威廉斯說，「但到了球季的第四、五個月，你就會開始覺得『天阿，我想回家了』。」

L.威廉斯指出：「在多倫多，你是在海外打球，會等不及想要客場作戰，因為可以回美國。在加拿大，不管是電視頻道、手機電話費、銀行帳戶，都要辦加拿大的，太困難了，然後如果你有孩子，你就要在加拿大撫養孩子長大。」

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過去暴龍無法留住包括卡特（Vince Carter）、麥葛雷迪（Tracy McGrady）以及波許（Chris Bosh）等大牌球星；然而隨著羅利（Kyle Lowry）、德羅森（DeMar DeRozan）以及伊巴卡（Serge Ibaka）陸續選擇留在北境，暴龍隊的文化似乎有所改變，直到最近因為雷納德（Kawhi Leonard）可能出走，此話題又被提起。

值得一提的地方是，L.威廉斯曾於2014-15年賽季效力暴龍，該年他抱回生涯首座最佳第六人獎，季後成為自由球員，他曾強烈表達想續留暴龍的意願，不過暴龍未跟他續約。後來他與湖人簽下3年2100萬美元合約。

此外，也是更重要的一點，L.威廉斯現效力快艇，正是努力招募雷納德的球隊之一，加拿大《Yahoo!》就撰文指出，很難認為L.威廉斯此時做出這些評論只是巧合。

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