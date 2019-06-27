NBA》綠衫軍來真的！沃神爆：將狠砸43億網羅「天行者」

沃克恐將琵琶別抱。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂隊拉警報！美媒爆料，陣中明星後衛「天行者」沃克（Kemba Walker）目前極有可能加盟波士頓塞爾提克隊，因為他們願意提供給沃克4年1.41億美元（約新台幣43.7億）的頂薪合約，吸引沃克加盟。

《ESPN》王牌記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，他們得到的消息來源指出，塞爾提克隊是目前沃克爭奪戰的領跑者。由於黃蜂隊老闆「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）不願意多花錢提供頂薪給這位隊史級別的後衛，因此沃克相當有可能琵琶別抱。

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沃克與他的經紀史瓦茲（Jeff Schwartz），預計將會與塞爾提克隊的總管安吉（Danny Ainge）在自由市場開市後接觸。消息指出，綠衫軍願意提供4年1.41億的頂薪合約，說服這位3屆明星球員加盟。

由於塞爾提克隊的明星控衛厄文（Kyrie Irving）跳出合約，幾乎不可能重回波士頓，沃克一直是綠衫軍在今年自由球員市場上的頭號目標。去年沃克全勤出賽，繳出了生涯最高的25.6分，並連續三年入選明星賽。

沃納洛斯基指出，波士頓可以透過放棄受限自由球員羅齊爾（Terry Rozier）來清出薪資空間，好讓球隊能夠每年提供3200萬美元的薪資給沃克。

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