MLB》終於等到了！小熊逆轉勇士 金布瑞首次救援成功入袋（影音）

金布瑞拿下本季首場救援成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前與小熊隊簽下三年合約的終結者金布瑞（Craig Kimbrel）終於在與勇士隊四連戰的最後一場比賽上場關門，他總共用了20球，球速最快為97.6英哩，並未失分，終場小熊隊就以9：7擊敗勇士，系列戰雙方各拿下兩勝。

經過在3A的四場比賽後，金布瑞今日終於在瑞格利球場球迷的歡呼聲登場，他一上場就先以招牌的彈指曲球三K掉老戰友麥肯（Brian McCann）、接著讓

卡馬戈（Johan Camargo）擊出滾地球出局。隨後他被阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出二壘安打、還保送了史萬森（Dansby Swanson），形成一二壘有人的危機。而下一棒的佛里曼（Freddie Freeman）更敲出沿著邊線的強勁滾地球，幸虧一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）順利接到球且以撲壘方式拿下最後一個出局數，金布瑞也成功完成關門任務。

請繼續往下閱讀...

瑞佐以撲壘方式完成最後一個出局數。（美聯社）

小熊隊此役派出查特伍德（Tyler Chatwood）先發，他主投5局失掉6分，所幸有第五棒的海沃德（Jason Heyward）在4局下半帶有兩分打點的安打以及5局下的三壘安打啟動反攻氣勢，一舉逆轉曾落後高達5分的戰局。

目前金布瑞累積的334次救援成功為現役終結者之最，他效力紅襪三年期間一直是球隊能打進季後賽的功臣之一，平均每季能夠貢獻36個救援點，因此他的加盟也會是本季風城軍逐鹿金盃的最大本錢之一。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法