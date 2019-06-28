NBA》湖人打造紫金最大團 三方交易創近10億頂薪空間

湖人將為A.戴維斯（左）和詹姆斯（右）打造出具爭冠實力的球隊。（資料照，取自詹姆斯IG）



〔體育中心／綜合報導〕湖人季後完成重磅交易，迎來鵜鶘頂級長人戴維斯（Anthony Davis），與詹姆斯（LeBron James）攜手爭冠。美媒《ESPN》報導指出，湖人再把巫師拉進來形成三方交易，此舉將創造出3200萬（約新台幣9.95億元）的薪資空間，湖人可在今夏進行大手筆的補強。

ESPN報導指出，A.戴維斯交易案將在美國時間7月6日正式完成，並傳出巫師加入形成三方交易，湖人今天將瓦格納（Mo Wagner）、瓊斯（Jemerrio Jones）和邦加（Isaac Bonga）的合約賣給巫師，並送出2022年的第2輪選秀籤，巫師則要給鵜鶘現金，湖人將為此將騰出多達3200萬的薪資空間。

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報導也提到，A.戴維斯會放棄410萬的交易保證金，讓湖人擁有更多的薪資空間可以操作，除了能網羅籃網主控羅素（D'Angelo Russell）和「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）外，湖人也可以將目標鎖定外線射手，像是暴龍射手格林（Danny Green）、魔術洛斯（Terrence Ross）、拓荒者小柯瑞（Seth Curry），或是與卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）再續前緣。

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