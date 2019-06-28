MLB》洋基「傷」腦筋 史坦頓最快8月才能歸隊

史坦頓再進傷兵名單，可能8月才能歸隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）才剛傷癒歸隊，就因右膝新傷再進傷兵名單，總管凱許曼（Brian Cashman）表示史坦頓可能要到8月才會復出，暫由塔克曼（Mike Tauchman）填補外野空缺。

史坦頓開季只打3場，就因左臂肱二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健過程又發生左肩發炎和左小腿拉傷，折騰2個多月才歸隊，然而本週對藍鳥的比賽，史坦頓在頭部滑壘時弄傷右膝，被診斷為後十字韌帶扭傷，再進傷兵名單。

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史坦頓撲壘傷到右膝。（資料照，美聯社）

總管凱許曼透露，保守估計來看，史坦頓可能回歸的時間點，落在8月附近，「我會說，8月會比較保險，我不想說『7月不太可能』，但8月是一個比較不趕的時間點，屆時如果更快歸隊，我也很能接受。」

29歲的史坦頓本季遭遇傷勢麻煩，2度進入傷兵名單嚴重影響出賽，至今只出賽過9場，本次回歸出賽6場23支7，打擊率3成04，全壘打和二壘打各1支，貢獻7分打點。

史坦頓再度缺陣後，洋基選擇讓守備能力多元的塔克曼填補空缺，而非剛被下放的佛雷瑟（Clint Frazier），總管凱許曼表示，考量球隊將迎接倫敦海外賽，外野３個位置都能守的塔克曼，在界外區較大的倫敦球場能有較好發揮。

塔克曼補上外野空缺。（資料照，法新社）

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