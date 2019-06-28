MLB》基襪海外賽增兵26人 林子偉受傷成遺珠

洋基艾斯查德、紅襪查維斯成海外賽第26人。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟海外賽週末將在英國倫敦登場，洋基和紅襪都行使特別權利，將球員名單擴充至26人，洋基艾斯查德（Thairo Estrada）和紅襪查維斯（Sam Travis）獲青睞，甫被下放3A的洋基佛雷瑟（Clint Frazier）遭割愛，台將林子偉也因傷無緣入選。

基襪大戰的舞台本週移至倫敦，兩隊都行使海外賽特別權利，將第26人加入球員名單，但按規定只能選擇野手，洋基挑了內外兼修的艾斯查德，另帶了捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）和右投亞當斯（Chance Adams）備用。

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紅襪則選擇野手查維斯成為第26人，另帶捕手赫南德茲（Oscar Hernandez）和右投維拉斯奎茲（Hector Velazquez）待命。紅襪部落格作家認為，皮爾斯（Steve Pearce）和林子偉是兩大熱門人選，但都因傷無緣趕上倫敦海外賽。

紅襪台將林子偉受傷在小聯盟調整。（資料照，）

另一方面，洋基小將佛雷瑟2度錯過回大聯盟機會，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）再進傷兵名單後，洋基選了塔克曼（Mike Tauchman）填補空缺，這回倫敦賽增兵也沒選佛雷瑟，總管凱許曼（Brian Cashman）表示是有所考量，直呼這次選人有如春訓尾聲般困難。

總管凱許曼透露，佛雷瑟被下放3A後，充分運用了72小時的緩衝時間，才到3A報到，他表示這72小時是佛雷瑟的權利，球隊並非因此而不選佛雷瑟，「下放他是艱難抉擇，因為他真的表現很好、幫助了球隊，如果他需要更多時間完成手續，我個人完全OK，這跟（倫敦賽增兵）沒選他無關。」

基襪大戰本週末在倫敦開打。

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