MLB》18局大戰打了逾5小時 光芒擊退雙城

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在客場對上雙城，雙方正規9局戰成2：2後，一路鏖戰至18局，光芒靠18局上連得3分，最後以5：2獲勝，這場比賽打了5小時42分之久。光芒也避免在這次三連戰中遭對手橫掃。

賽前此戰還因雨延後57分鐘才開打，光芒推出史坦內克（Ryne Stanek）擔任「假先發」，首局失掉2分。2局上光芒靠布羅索（Michael Brosseau）、赫雷迪亞（Guillermo Heredia）的適時安打追平，接著從第2局之後，兩隊有4小時的時間無法得分。

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比賽打到延長賽第18局上，光芒先靠保送、觸身球攻占一、二壘，潘姆（Tommy Pham）敲安，光芒攻占滿壘。1出局後，迪亞茲（Yandy Diaz）擊出高飛犧牲打得到超前分，阿德梅斯（Willy Adames）、韓籍好手崔志萬連續敲安，為球隊再添2分，光芒這局攻下關鍵3分，終場以5：2收下勝利。

史坦內克只投2局失2分退場，後面8位投手都沒有掉分，亞柏格（Ryan Yarbrough）後援3局送出5次三振無失分，獲得本季第7勝；印地安人全場用10名投手，後援投手哈波（Ryne Harper）投1局失3分，吞本季首敗。

光芒在這次的連續10場客場之旅中，只拿到3勝7敗的成績，也讓球隊和美東龍頭洋基隊的差距來到6.5場勝差。

光芒阿德梅斯。（法新社）

光芒迪亞茲敲高飛犧牲打，得到超前分。（今日美國）

光芒投手亞柏格（右）後援3局無失分，守住戰果。（法新社）

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