MLB》狂！費城人上演驚奇逆轉秀 橫掃大都會（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人主場迎戰大都會系列賽第4戰，費城人王牌先發諾拉（Aaron Nola）主投7局僅被敲1安無失分，另還飆10張老K，繳出優質先發表現，雖大都會9上連攻3分超前比分，9下費城人靠著法蘭柯（Maikel Franco）的追平2分砲，以及謝古拉（Jean Segura）的再見3分打點全壘打，終場費城人以6：3驚天逆轉大都會完成4連戰橫掃，致勝功臣謝古拉則是手感火燙，連兩場皆有開轟的表現，此外「少年強打」哈波（Bryce Harper）今天也有全壘打的演出。

費城人靠著謝古拉的再見3分砲逆轉大都會，完城系列賽橫掃。（法新社）

兩隊先發投手惠勒（Zack Wheeler）和諾拉的表現都相當具有壓制力，比賽直到6局下半才有所變化，哈波大棒一揮，掃出中間方向的大號陽春全壘打，幫助費城人率先破蛋1：0。

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哈波今打出1發陽春砲貢獻1分打點。（法新社）

9局上半，落後1分的大都會展開反攻，佛雷澤（Todd Frazier）先用超前比分的兩分砲展開序幕，後又追加兩支安打攻佔一三壘，羅沙里歐（Amed Rosario）於1出局的情況下擊出滾地球送回三壘上的隊友再添1分保險分，大都會單局灌3分反超比數為3：1。

佛雷澤9上擊出超前比數的2分全壘打。（法新社）

9局下半戲劇性的演出才真正開始，赫南德茲（Cesar Hernandez）先選到保送上壘，下一棒的法蘭柯直接將球扛出全壘打牆外，這發2分砲替費城人追平比數，大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）狀況不穩又投保送和被敲安被攻佔一二壘，謝古拉沒讓主場球迷等太久，鎖定1顆96英里／小時的內角偏高快速球攻擊，將球送出左外野大牆，三分打點的再見轟使費城人終場以6：3逆轉擊敗大都會收下近期的4連勝，大都會則苦吞悲情5連敗。

法蘭柯9下敲追平2分砲。（今日美國）

費城人先發投手諾拉主投7局僅被敲1安無失分，無安打比賽直到第6局才破功，另還狂飆10次三振，只可惜無關勝敗，後援0.2局無失分的漢默（JD Hammer）幸運地收下本季首勝。

大都會先發投手惠勒主投6.2局被敲2安包括1發陽春砲，僅失1分無關勝敗，終結者狄亞茲關門失利，僅抓到1個出局數，被敲3安2保送，包括兩發全壘打共失5分吞下本季第5敗，以及第4次救援失敗。

諾拉今主投7局0失分，因牛棚放火而丟掉勝投機會。（法新社）

惠勒今投6.2局失1分。（法新社）

被敲再見轟的狄亞茲落寞地走下投手丘。（美聯社）

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