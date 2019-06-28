日職》指叉球剋大王 軟銀王牌放話要封鎖「天敵」

近藤健介。（資料照，記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕跨聯盟交流賽落幕後，火腿今起在主場札幌巨蛋和洋聯排名第1的軟銀隊展開3連戰，首戰上演軟銀千賀滉大與火腿有原航平的王牌對決，千賀也將與「天敵」近藤健介再度交手，盼能一雪前恥。

火腿本季對軟銀對勝少敗多，只有2勝5敗，目前苦吞對戰3連敗，千賀滉大本季先發面對火腿，出賽2場全勝，投14局只失2分，另外飆出20K，防禦率只有1.29，火腿對上千賀打擊率僅有2成04，不過近藤健介卻是得心應手，5打數敲出4安，千賀受訪時表示，他有信心能夠封鎖住近藤，讓他見識一下「鴨子的反擊」。

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將與同期的有原航平同場對決，千賀滉大表示，自己會努力表現，不想輸給他，自己常被先馳得點，希望此役能有所改進。

千賀滉大除了能飆出160公里以上的速球外，下墜幅度極大的指叉球也是他的招牌武器，「大王」王柏融本季對於指叉球打不好，20打數僅敲1安打，狂吞12次三振，是所有變化球球種當中、唯一打擊率不到1成的球種。

王柏融本季對上千賀滉大，2場合計6打數僅敲出1支安打，另有1打點，吞下4次三振，打擊率只有1成67。

千賀滉大。（資料照，美聯社）





王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）



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