MLB》神鱒明星賽人氣王當之無愧 法官、貝茲落榜

楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽最終票選名單在稍早公布，天使隊外野手「神鱒」楚奧特（Mike Trout）囊括將近100萬票成為本屆明星賽的「人氣王」，這也是他連續第八年入選明星賽先發名單。而洋基隊賈吉（Aaron Judge）與紅襪隊貝茲（Mookie Betts）則因在美聯外野手票選上分居第四、五名無緣上榜。

地主隊方面，印地安人只有一壘手山塔納（Carlos Santana）入選先發名單，當家球星林多（Francisco Lindor）甚至未能進入第二輪的決選行列，與山塔納一樣將首度參與仲夏夜的還有響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte）、雙城游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）與去年的國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

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本屆明星賽將在台灣時間7月9日於印地安人主場Progressive Field舉行，總教練會由羅伯茲（Dave Roberts）與柯拉（Alex Cora）、兩支去年的聯盟冠軍隊伍教頭擔任，投手與候補名單則會在下週一公布。

以下為兩聯盟先發打者名單：

國家聯盟

捕手：Willson Contreras（小熊）

一壘：Freddie Freeman（勇士）

二壘：Ketel Marte（響尾蛇）

游擊：Javier Baez（小熊）

三壘：Nolan Arenado（洛磯）

外野：Christian Yelich （釀酒人）Cody Bellinger（道奇）Ronald Acuna Jr. （勇士）

美國聯盟

捕手：Gary Sanchez（洋基）

一壘：Carlos Santana（印地安人）

二壘：DJ LeMahieu（洋基）

游擊：Jorge Polanco（雙城）

三壘：Alex Bregman（太空人）

外野：Mike Trout（天使）George Springer（太空人）Michael Brantley（太空人）

指定打擊：Hunter Pence（遊騎兵）

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