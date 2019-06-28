MLB》美國高國輝？他助攻讓道奇貝林傑開轟（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場迎戰洛磯，強打貝林傑（Cody Bellinger）擊出中、左外野深遠飛球，洛磯中外野手達爾（David Dahl）要試圖接殺時，球碰到手套飛出全壘打牆，形成陽春砲。

2局上貝林傑逮中洛磯先發藍伯特（Peter Lambert）一顆93.3英哩速球，敲出中、左外野深遠飛球，達爾一路往後退、並跳起來接球時，小白球碰到手套後，飛到全壘打牆外，形成全壘打。這是貝林傑本季第27轟。下棒道奇打者馬恩西（Max Muncy）也揮陽春砲、「背靠背」開轟。

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而洛磯下半局展開攻勢，漢普森 （Garrett Hampson）2局下敲帶有2分打點三壘安打，追平比數。3局下墨菲（Daniel Murphy）、塔比亞（Raimel Tapia）各敲帶有1分打點的二壘安打，再得2分。

道奇打線也在5局上反攻，維杜戈（Alex Verdugo）擊出追平兩分砲，透納（Justin Turner）敲出超前陽春彈，道奇要回領先。目前比賽打到7局上，道奇暫時以8：7領先。

中華職棒也曾發生過「助攻」全壘打，富邦悍將外野手高國輝去年5月13日對上Lamigo桃猿時，用手套把王柏融的外野飛球送出全壘打牆，還一舉登上外媒。

（首次上稿：0902；更新時間：1100）

貝林傑開轟。（美聯社）

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