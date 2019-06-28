MLB》蓋洛單場雙響 助遊騎兵捕虎成功（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，遊騎兵作客老虎主場系列賽第3戰，遊騎兵靠著先發投手胡拉多（Ariel Jurado）主投7局0失分的優異表現，以及蓋洛（Joey Gallo）單場兩轟的助拳，終場遊騎兵以3：1擊敗老虎完成3連戰橫掃。

胡拉多今主投7局0失分拿下勝投。（今日美國）

2局上半，蓋洛小白將球掃出右外野全壘打大牆外，陽春砲替遊騎兵先馳得點1：0。4局上半，又是蓋洛！這次瞄準一顆外角卡特球大棒一揮，小白球被擊得紮實直直飛越中左外野全壘打牆，遊騎兵取得2：0領先。

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蓋洛今貢獻單場雙響砲。（美聯社）

7局上半，韓籍強打秋信守於三壘有人的情況下打出高飛犧牲打賺得球隊第3分打點。8局下半，卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出高飛犧牲打替老虎首開紀錄，但主隊全場也僅得這1分，最終遊騎兵以3：1擊敗老虎喜收近期的5連勝，老虎則是苦吞近期的7連敗。

遊騎兵先發投手胡拉多主投7局被敲6安無失分拿下本季第5勝，後援1局0失分的凱利（Shawn Kelley）收下本季第11次救援成功。

老虎先發投手Spencer Turnbull僅投2局被敲1安就是1發陽春砲，失1分吞下本季第8敗。

凱利收下本季第11次救援成功。（法新社）

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