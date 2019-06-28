MLB》基特後第一人「神鱒」連7年入選明星賽先發

楚奧特連7年入選明星賽先發，隊史第一人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽先發名單今出爐，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）連7年上榜破隊史紀錄，也是繼「洋基隊長」基特（Derek Jeter）後大聯盟第一人。

這是楚奧特生涯第8次入選明星賽，連7年躋身明星賽先發寫隊史紀錄，超越名人堂野手Rod Carew，成天使隊第一人，這也是聯盟自洋基球星基特、於2006至2012年連續達陣後，首度再有球員連7年入選明星賽先發。

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楚奧特表示，締造隊史紀錄對他來說意義重大，相當感謝球迷支持，「在我之前，有許多出色的球員，穿著天使的球衣打球，這是份榮耀，如果沒有球迷，我無法做到，這讓我感覺很棒，能以最高票入選，也對我別具意義，我對球迷的感謝永遠也說不完。」

楚奧特生涯在明星賽累積15支7，包括全壘打和二壘打各2支，貢獻4分打點，去年因傷無法出賽，2014、15年都獲選明星賽MVP，至今還沒有參加過全壘打大賽，楚奧特笑說他目前還是想在旁邊看就好，今年也會繼續當觀眾，也許某一年會心血來潮決定參賽，但不會是今年。

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