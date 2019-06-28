MLB》阿西亞炸裂3分砲 釀酒人免遭水手橫掃（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，釀酒人主場迎戰水手系列賽第3戰，釀酒人靠著單局4分大局攻勢，包括阿西亞（Orlando Arcia）的3分砲，終場釀酒人以4：1擊敗水手終止2連敗，並且系列賽避免遭到水手橫掃，水手則是終止近期的3連勝。

釀酒人靠阿西亞3分砲的助拳，終場4：2擊敗水手止敗。（法新社）

4局下半，釀酒人的先發投手安德森（Chase Anderson）於滿壘的情況下上場打擊，利用犧牲短打推進壘包上的隊友和送回3壘上的跑者，替自己賺得1分，下一棒的阿西亞直接瞄準第一球出手，擊出紮實且相反方向的3分打點紅不讓，幫助釀酒人拉開領先至4：0。

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6局上半，水手率先靠著沃格巴克（Daniel Vogelbach）的二壘安打帶有1分打點讓得分開張，下一棒的貝克漢（Tim Beckham）僅接著再補上1支長打，替球隊再添加1分，比分追至2分落後，只可惜後繼無力水手最終以2：4敗下陣來。

沃格巴克今貢獻1支二壘安打賺得1分打點。（法新社）

釀酒人先發投手安德森主投5.1局被敲3安失2分僅1分自責分，另送出6次三振收下本季第4勝，哈德（Josh Hader）後援2局飆3K無失分拿下本季第19次救援成功。

水手先發投手李克（Mike Leake）主投6局被敲8安包括1發3分砲，共失4分吞下本季第7敗。

安德森主投5.1局失兩分拿下本季第4勝。（法新社）

李克今主投6局失4分。（今日美國）

哈德後援2局0失分，收下本季第19次救援成功。（法新社）

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