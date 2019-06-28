晴時多雲

女足世界盃》英格蘭3球大勝挪威 隊史二度晉四強

2019/06/28 11:53

英格蘭以3球大勝挪威晉級四強賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃8強淘汰賽，由英格蘭對決挪威揭開序幕，英格蘭靠著露西（Lucy Bronze）繳出1球1助攻的表現帶領下，終場英格蘭以3：0大勝北歐強權挪威收下第一張4強門票。

比賽第3分鐘，露西一路從右邊路殺進禁區後回傳中路的隊友，雖然第一時間懷特（Ellen White）踢空讓球往後滾，後面的史考特（Jill Scott）直接補射得手，英格蘭首開紀錄。比賽第40分鐘，懷特這回接獲隊友傳球沒再踢空，穩穩地將球踢進球門內，幫助英格蘭於半場結束前取得2球領先。

下半場比賽第57分鐘，英格蘭利用一次禁區外右側自由球的機會，替補上陣的Bethany Mead把球傳向禁區外中路的露西，露西直接起腳遠射破網，這高難度的進球幫助英格蘭比分拉開到3分領先，最終英格蘭以3：0大勝挪威連兩屆殺進世界盃4強。

這是英格蘭隊史上第2度晉級女足世界盃4強，前一次為上一屆2015年拿下第3。挪威則是於1995年拿下對史首座，也是唯一的一座世界盃冠軍，1999和2007年則同是殺進四強，最終都是拿下第4名。

世界盃下一場將是本屆賽會重頭戲，地主法國對上王者美國，兩隊都是最被看好拿下冠軍的球隊，8強兩軍即碰頭，誰能獲勝勢必對奪冠的氣勢有所助益。此外兩屆冠軍德國也是大熱門之一，8強對手瑞典也不是好惹的對手。

八強剩餘對戰組合及賽程：

對戰組合

日期

時間

法國vs美國

6月29日

凌晨3點

義大利vs荷蘭

6月29日

晚上9點

德國vs瑞典

6月30日

凌晨12點30分

史考特本場貢獻1進球。（路透社）

懷特挹注1顆進球。（法新社）

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