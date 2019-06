紅襪隊將與洋基在倫敦進行海外賽。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕本週末紅襪隊將與洋基在倫敦進行世仇對決,由於這是大聯盟首次將例行賽搬到歐洲,兩隊此行因此頗受關注,近日紅襪隊往倫敦的包機內部也曝了光,媲美豪華郵輪的極致體驗不禁讓人咋舌。

紅襪隊此行包機為波音777機型的「水晶天際1號」,原為能容納300人的機艙,後來被改造成擁有88席頭等艙的空間。除此之外,機上不僅有專業的廚師隨行、擁有站立式酒吧、每個座位前方還配有24吋的螢幕。

從曝光的影片中可以看到紅襪隊球員正在機艙內的社交空間享受他們的旅行,而這一趟六小時的航程、全員頭等艙的航程被估計將燒掉50萬美金(約台幣1500萬)。

Red Sox plane to London looks like the third class deck on the Titanic. pic.twitter.com/mAn7M0IWJe