MLB》蒙眼也能傳！狀元捕手戴眼罩大秀雷射肩

〔體育中心/綜合報導〕金鶯隊以2019年的狀元籤選進奧勒岡州大的左右開攻捕手拉契曼(Adley Rutschman),隨後以打破聯盟紀錄的810萬美元(約新台幣2.5億)順利完成簽約,而拉契曼愈來愈藏不住的潛力也讓人開始好奇他會將金鶯隊帶往什麼樣的未來。

日前拉契曼與其他捕手在進行守備練習時,就展現了一次讓人瞠目結舌的美技,他將雙眼以眼罩蒙住,在聽到施令發出後,便直接將球往二壘傳,片刻間小白球便分毫不差地進入對面守備員的手套裡。

拉契曼最為人稱道的一直都是他的攻擊端,大學最後一年繳出了4成11/5成75/7成51的恐怖三圍,然而事實上球探報告中,他在守備這個項目與打擊能力(Hit)長打能力(Power)也有高於聯盟平均的60分表現(評分級距為20-80)。

Adley Rutschman (@RutschmanAdley) is a finalist for the @busterposey award and the #1 overall draft pick casually throwing to second blindfolded.@Orioles @BeaverBaseball pic.twitter.com/3r2KjWnVUL