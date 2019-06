MLB》遲來的肯定！ 耶利奇首度入選明星賽先發

耶里奇生涯首度入選明星賽先發。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人球星耶利奇(Christian Yelich)去年勇奪國聯MVP,今天掙來應得的殊榮,獲國聯最高票肯定,生涯首度入選明星賽先發。

耶利奇上季表現大爆發,以替補球員之姿首度參加明星賽,總教練康索(Craig Counsell)透露,當時耶利奇曾說,他對於自己的表現,完全開心不起來,「那是段『耶利奇式』對話,他看事情的方式、還有他對自己有多大的期待。」

耶利奇後來延續好表現,該年勇奪國聯年度MVP,自始至終的超高自我要求,以及堅定信念,讓總教練相當欽佩,「他的信念相當強悍,堅信著某個東西,知道自己已經很靠近,這真的很酷。」

而耶里奇的努力不懈,也在1年後有了實質回報,今天公佈的明星賽先發票選結果,耶利奇獲得國聯最高票肯定,生涯首次入選明星賽先發,將成為釀酒人隊史近5年、首位在明星賽先發的球員。

