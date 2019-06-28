MLB》遲來的肯定！ 耶利奇首度入選明星賽先發

耶里奇生涯首度入選明星賽先發。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）去年勇奪國聯MVP，今天掙來應得的殊榮，獲國聯最高票肯定，生涯首度入選明星賽先發。

耶利奇上季表現大爆發，以替補球員之姿首度參加明星賽，總教練康索（Craig Counsell）透露，當時耶利奇曾說，他對於自己的表現，完全開心不起來，「那是段『耶利奇式』對話，他看事情的方式、還有他對自己有多大的期待。」

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耶利奇後來延續好表現，該年勇奪國聯年度MVP，自始至終的超高自我要求，以及堅定信念，讓總教練相當欽佩，「他的信念相當強悍，堅信著某個東西，知道自己已經很靠近，這真的很酷。」

而耶里奇的努力不懈，也在1年後有了實質回報，今天公佈的明星賽先發票選結果，耶利奇獲得國聯最高票肯定，生涯首次入選明星賽先發，將成為釀酒人隊史近5年、首位在明星賽先發的球員。

Christian Yelich starting the All-Star Game was a message we could all agree on and it showed as he received the most votes in the NL! #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/hCHhufIgCr — Milwaukee Brewers （@Brewers） June 27, 2019

「我從來沒預期會在全國聯領先，但這真的很酷，能成為明星賽的一份子，讓我相當興奮，我很期待去克里夫蘭享受樂趣。」耶利奇說，他本季累積29轟為大聯盟之首，對於總教練提起自己去年說過的話，他也有感而發。

「身為一名球員，我要做的事情還有很多，不會因為入選明星賽就滿足，我總是能變得更好，這不僅僅是為了明星賽，這也是我始終如一的心態設定，『總是能夠更好、總是有地方能改進』。」耶利奇說。

耶利奇也透露，去年打出生涯年後，許多挑戰與考驗也接踵而來，面對質疑聲浪與壓力，他選擇拋下過去，只專注在今年，「我不會回首過去、把一切視為理所當然，不會因為我是去年的MVP，就保證隔年會一切順利。」

耶利奇稱霸大聯盟打擊榜。（資料照，法新社）

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