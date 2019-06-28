MLB》陳偉殷連續兩天登板 2球驚險解決國民強打

陳偉殷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在主場對上國民，台灣左投陳偉殷連續兩天登板，他在9局上2出局一壘有人的情況下，解決國民三壘強打倫登（Anthony Rendon），僅投1個人次，沒有失分。馬林魚終場以5：8輸球。

馬林魚打完前8局以4：7落後，第9局換上羅莫（Sergio Romo）後援，2出局後，國民打者透納（Trea Turner）靠馬林魚一壘手渥克（Neil Walker）傳球失誤上壘，接著盜上二壘，伊頓（Adam Eaton）敲帶有1分打點安打後，羅莫受傷退場，由陳偉殷接替投球。

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陳偉殷面對倫登，先丟1顆86.1英哩內角近身滑球後，這顆判定壞球，他再投一顆91.1英哩的速球，被倫登敲左外野深遠飛球，馬林魚左外野手拉米瑞茲（Harold Ramirez）退到全壘打牆前接殺，陳偉殷完成投球工作。馬林魚9局下追回1分，但最後以5：8不敵國民。

此戰陳偉殷只丟1個人次，投0.1局無失分，防禦率降至7.03。這也是他連續兩天登板。

國民全場有10支安打，亞當斯（Matt Adams）有一發追平三分砲，羅布列斯（Victor Robles）則是有一發超前兩分砲，兩人幫助球隊在第6局單局進帳5分，逆轉戰局。索托 （Juan Soto）、鈴木清（Kurt Suzuki）各有一發陽春彈；馬林魚全場有8支安打，羅哈斯（Miguel Rojas）單場4安2打點。

國民先發史崔斯柏格（Stephen Strasburg）投7局失4分，獲得本季第9勝，防禦率升至3.88；馬林魚先發阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）投6局失6分，吞本季第7敗。

馬林魚投手羅莫受傷退場。（美聯社）

國民亞當斯敲追平三分砲。（法新社）

國民羅布列斯敲超前兩分砲。（法新社）

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