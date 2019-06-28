MLB》大谷翔平連兩季全壘打雙位數 日本史上第5人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天在主場面對運動家，3局下他擊出中外野兩分砲，本季第10轟出爐，幫助球隊取得4：1領先。這是第5位日本選手在大聯盟連續兩年都有雙位的全壘打。

天使3局下1出局攻占一壘，大谷翔平面對運動家先發T.安德森（Tanner Anderson），鎖定一顆內角91.6英哩的伸卡球，一棒掃出中、左外野兩分砲。這一轟的擊球初速為104.7英哩，飛行距離406英呎，仰角22度。

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大谷翔平本季專職打者，5月7日（美國時間）復出後，球季打不到2個月就累積10轟，光是這個月就打了7發全壘打。去年球季8月3日（美國時間），大谷才出現第10轟。

日媒《Sponichi Annex》指出，大谷翔平連續兩季全壘打有10轟，是日本選手史上第5人，前4人分別是松井秀喜（洋基，2003-2005年）、（2009-2011年，三年分別為洋基、天使、運動家），城島健司（水手，2006-2007年），井口資仁（白襪，2005-2006年），福留孝介（小熊，2008-2010年）。

目前比賽近行到第4局，天使以7：2領先。

大谷翔平開轟。（美聯社）

大谷翔平開轟。（美聯社）

大谷翔平。（法新社）

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