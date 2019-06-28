美洲盃》森巴王者被逼和 PK大戰復仇巴拉圭晉四

巴西於PK大戰以4：3擊敗巴拉圭獲得勝利。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃8強賽事，由地主巴西迎戰老對手巴拉圭，兩隊正規賽時間未能分出勝負，比賽進入PK大戰，巴西最終以4：3驚險帶走勝利晉級美洲盃4強，報上一屆美洲盃8強被巴拉圭淘汰的一箭之仇。

本場比賽巴西雖掌握了70.4%的控球時間，全場射門次數高達驚人的26次，且有8次射正，只可惜因巴拉圭門將費南德茲（Roberto Fernández）的神勇表現而未能攻進任何1球，反關巴拉圭則放棄控球主打防守反擊，控球時間僅29.6%，射門更只是遠低於巴西的5次和僅1次射正，兩隊正規賽結束以0：0平手，將進PK大戰分勝負。

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緊張刺激的12碼點球大戰由巴拉圭先攻，第一點戈麥斯（Gustavo Gómez）的射門就被巴西門神貝克（Alisson Becker）撲出，接著從巴西的威廉（Willian Borges da Silva）開始連進3球，巴拉圭也是跟著連進3球，目前巴拉圭多踢一點的情況下兩隊為3：3平手。

巴西第4點派上利物浦前鋒菲爾米諾（Roberto Firmino）主踢，但他卻踢偏，皮球向球門左上角飛出，兩隊又回歸原點，接下來就看第5點的比拼。巴拉圭第5點派出岡薩雷茲（Derlis Gonzalez），他踢向球門左下角，只可惜球偏出球門外。巴西第5點的熱蘇斯（Gabriel Jesus）輕鬆騙過守門員將球踢進，最終巴西以4：3帶走勝利，喜收本屆賽會第一張4強門票，本屆的巴拉圭則是依舊勝場尚未開胡。

熱蘇斯踢進巴西PK大戰第5點，幫助巴西順利晉級4強。（歐新社）

巴西於2011、2015年皆在美洲杯8強被巴拉圭所淘汰，且都是PK大戰分出勝負，今年兩隊依舊於8強再度碰頭，又再次踢進PK大戰，只是這回笑到最後的是巴西，巴西在自家主場甜蜜復仇，持續朝著冠軍之路前進。

明日阿根廷的表現能否擺脫小組賽低迷的表現？阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、阿奎羅（Sergio Agüero）和迪馬利亞（Ángel Di María）的發揮將至關重要，面對委內瑞拉硬朗的防線是否能有效突破且製造進球機會，將會是拿下勝利與否的關鍵。

小組賽全勝、狀況大熱的哥倫比亞和衛冕軍智利兩強相碰，比賽勝負五五波。烏拉圭坐擁雙神鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）及卡瓦尼（Edinson Cavani），以及後防線上戈丁（Diego Godín）和希梅尼茲（José Giménez）的銅牆鐵壁，因此烏拉圭整體實力上稍優於秘魯，不過比賽結果還是得踢了才知道。

美洲杯8強剩於對戰組合及賽程：

對戰組合 日期 時間 委內瑞拉vs阿根廷 6月29日 凌晨3點 哥倫比亞vs智利 6月29日 早上7點 烏拉圭vs秘魯 6月30日 凌晨3點

貝克精彩的撲救擋下12碼球。（歐新社）

巴拉圭門將費南德茲本場表現非常精彩，只可惜PK大戰不敵巴西遭到淘汰。（法新社）

菲爾米諾踢丟12碼相當懊惱。（法新社）

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