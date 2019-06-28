不再腳軟！球還沒過半場 魯尼驚天一踢破門

美國職業足球大聯盟華盛頓聯隊前鋒魯尼（Wayne Rooney，左）在與奧蘭多城隊的比賽中驚天一踢，將還沒過半場的球射入敵方大門。（USA TODAY Sports）

〔即時新聞／綜合報導〕英國足球前鋒魯尼（Wayne Rooney），過去屢屢在世界盃軟腳飽受批評，轉戰美國職業足球大聯盟（Major League Soccer，MLS）披上華盛頓聯隊球衣後又被認為是去養老，不過在與奧蘭多城隊的比賽中，魯尼在亂軍之中驚天一踢，只見還沒過半場的球飛了70碼之遠，直接射破敵方大門，足見魯尼寶刀未老。

據《CNN》報導，當時奧蘭多城隊在華盛頓聯隊大門旁開起角球，眾人爭搶後球正巧落到魯尼前方，只見他沒有太多盤帶俐落起腳，奧蘭多城隊守門員雖拼命往後跑再躍起，仍然無法阻止足球應聲破門，整段精彩影片已破800萬人觀看。

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魯尼賽後表示，他有注意到對方守門員的站位比較前面一點，因為當時是他們的角球，沒想到奧蘭多城隊很快地失去控球權，足球就這樣掉到他跑動的路徑上，「我立刻知道我必須射門，謝天謝地，我是對的。」

最後結果證明此球價值連城，因為華盛頓聯隊最後便以1:0險勝奧蘭多城隊。事實上，魯尼並不是第一次在MLS有驚人表現，2018年同樣對陣奧蘭多城隊時，奧蘭多城大門一陣混亂，後衛大腳解圍時順便送到自家前鋒腳上，眼看就要成為單刀直入的危機場面，魯尼竟長途奔襲鏟球再送出巧妙長傳助攻，讓同隊攻擊型中場阿科斯塔破門取得勝利。

相關影片請見：

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer （@MLS） 2019年6月27日

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