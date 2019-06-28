NBA》美媒稱「加入火箭會是災難」 巴特勒被爆想去湖人

美媒認為巴特勒不適合加盟火箭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭休賽季傳出有可能將包括前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）在內等主力球員交易出去，接著以先簽後換的方式補進七六人明星後衛巴特勒（Jimmy Butler），讓他與哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）組成「三巨頭」。

對此資深籃球記者史密斯（Stephen A. Smith）就指出，若巴特勒最後真的加盟火箭，「將會是一場嚴重的災難。」史密斯認為，巴特勒擁有聯盟頂尖的防守能力，對於在丹東尼（Mike D’Antoni）領軍下、以跑轟戰術為主的火箭能夠增加戰術的彈性；不過另一方面，豪華的三巨頭組合也會讓丹東尼難以應付，「他能夠帶兩個，但帶不了三個。」

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史密斯的擔心並非毫無道理，保羅與哈登關係緊張的傳聞一直沒有停過，巴特勒也是因在灰狼時期深陷球隊風暴才被交易至七六人。

而關於巴特勒的最新動向，ESPN記者Nick Friedell透露，巴特勒一直都有去湖人打球的念頭，「他會想去一支自己並非頂尖球員、卻能幫忙拿下冠軍的球隊。」Friedell認為，若詹姆斯（LeBron James）能親自打電話遊說、且七六人無法提供五年的頂薪合約，那麼才剛進行三方交易清出薪資空間的湖人，就可能會是巴特勒考慮的選項之一。

哈登（左）與保羅（右）不合的傳聞沸沸揚揚。（資料照，美聯社）

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