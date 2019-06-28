MLB》太空人3人入選明星賽先發 道奇僅貝林傑上榜

本屆明星賽先發名單。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈明星賽先發名單，太空人共3位球員上榜居冠，大聯盟戰績最佳的道奇隊，則只有貝林傑（Cody Bellinger）一人入選。

美聯先發名單部分，三壘手柏格曼（Alex Bregman），以及布蘭特利（Michael Brantley）和史普林格（George Springer）兩名外野手，都是來自太空人隊，是隊史相隔2年，再有3名野手入選明星賽先發。除了太空人，洋基、勇士與小熊也有2位以上球員上榜。

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2017年的奪冠球季，二壘手艾圖維（Jose Altuve）、游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）以及外野手史普林格（George Springer），都是明星賽先發，本次太空人仍有多名球員入圍、但沒排上先發，大聯盟將由球員投票以及主席進行後續作業，美國時間週日將公布投手以及替補名單。

太空人3位球員入選明星賽先發，為大聯盟之冠。（取自MLB）

No surprises here.



For the first time in his career, @Cody_Bellinger is a starting outfielder in the @AllStarGame! #LABleedsBlue pic.twitter.com/WAPWky13op — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 27, 2019

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