MLB》太空人3人入選明星賽先發 道奇僅貝林傑上榜

本屆明星賽先發名單。(取自MLB)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天公佈明星賽先發名單,太空人共3位球員上榜居冠,大聯盟戰績最佳的道奇隊,則只有貝林傑(Cody Bellinger)一人入選。

美聯先發名單部分,三壘手柏格曼(Alex Bregman),以及布蘭特利(Michael Brantley)和史普林格(George Springer)兩名外野手,都是來自太空人隊,是隊史相隔2年,再有3名野手入選明星賽先發。除了太空人,洋基、勇士與小熊也有2位以上球員上榜。

請繼續往下閱讀...

2017年的奪冠球季,二壘手艾圖維(Jose Altuve)、游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)以及外野手史普林格(George Springer),都是明星賽先發,本次太空人仍有多名球員入圍、但沒排上先發,大聯盟將由球員投票以及主席進行後續作業,美國時間週日將公布投手以及替補名單。

太空人3位球員入選明星賽先發,為大聯盟之冠。(取自MLB)

No surprises here.



For the first time in his career, @Cody_Bellinger is a starting outfielder in the @AllStarGame! #LABleedsBlue pic.twitter.com/WAPWky13op