MiLB》曾仁和本季初登板投0.1局傷退 胡智為連3場掉分

曾仁和。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美投手曾仁和，本季遭小熊釋出後轉戰遊騎兵，今天在短期1A出賽是他轉隊後首次登板，未料僅解決1人次就因傷退場。

現年24歲的「土虱」曾仁和2013年以史上第4高的162.5萬美元的簽約金加盟小熊，在大聯盟僅出賽3場，留下1勝、防禦率9.00的成績，今年開季從3A出發，未料還沒有在正式比賽中亮相就遭到釋出，告別5年的小熊生涯。

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曾仁和選擇與遊騎兵簽下小聯盟約，力拚東山再起，經過將近2個月的調整，今天首度在短期1A先發亮相，沒想到拿下1出局後，投出保送後被盜二壘，接者再投出觸身球，隨即因傷提前退場，首戰僅投0.1局用11球，其中只有3球是好球。

曾仁和傷勢目前尚未明朗，遊騎兵短期1A的史伯坎印地安人（Spokane Indians）總教練Kenny Hook受訪時表示，傷勢不知道是怎樣發生的，球隊還在了解中，可能是在他投第一顆球就出狀況，目前尚未得知。

另外，效力印地安人3A的胡智為，今在與海盜3A一役中關門，球隊9局上以3：0領先時登板，只投0.1局被敲3支安打失2分，連3場失分，防禦率漲至7.93，球團趕緊換投守成，他也收下本季首次的中繼成功。

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