MLB》大谷翔平吞3K不開心 罕見抗議好球帶（影音）

This might be the only time I've seen Shohei Ohtani get visibly frustrated by an absolutely atrocious call by an umpire. pic.twitter.com/x8uWrJS3S4 — Justin Russo （@FlyByKnite） 2019年6月28日

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天面對運動家，4打數有一發兩分砲，本季第10轟出爐，但吞下3次三振，大谷也罕見向主審抱怨好球帶。天使隊最後以8：3贏球，收下4連勝。

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大谷翔平今面對運動家先發T.安德森（Tanner Anderson），首打席纏鬥到2好3壞，對方丟一顆偏低的93.4英哩的伸卡球，大谷以為壞球能獲得保送，但主審Phil Cuzzi判定好球，大谷翔平遭三振，讓他無奈走回休息室。

大谷翔平第二打席敲出兩分砲，第三打席則是被運動家台灣投手王維中賞三振。第6局下2出局，天使攻占二、三壘，大谷翔平面對運動家投手對舒利特（Brian Schlitter），同樣纏鬥到2好3壞，舒利特丟一顆內角近身94.2英哩的速球，主審判好球、三振出局，這判決大谷翔平無奈苦笑，還和主審抱怨。

此戰大谷翔平4打數有一發兩分彈，吞下3次三振，打擊率為0.290。

大谷翔平首打席吞K。（圖片取自大聯盟官網）

大谷翔平第四打席吞K。（圖片取自大聯盟官網）

大谷翔平罕見向主審抱怨好球帶。（今日美國）

大谷翔平揮出兩分砲。（法新社）

大谷翔平揮出兩分砲。（法新社）

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