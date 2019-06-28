MLB》海盜單場狂炸5轟 連兩場血洗太空人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，海盜作客太空人主場系列賽第3戰，海盜全場打出5發紅不讓，以及先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）主投6局無失分的好投表現下，終場海盜以10：0完封打線火力兇猛的太空人收下2連勝，繼昨日14：2大勝後，今海盜又再度贏超過10分。

海盜全場狂轟5發紅不讓。（美聯社）

1局上半，首位登場的打者紐曼（kevin Newman）就掃出首局首打席全壘打，2出局後二壘上有人的情況下，莫蘭（Colin Moran）擊出1分打點二壘安打，接著迪克森（Corey Dickerson）大棒一揮掃出左外野方向的全壘打，首局海盜就攻下3分大局。

請繼續往下閱讀...

3局上半、5局上半和6局上半，分別是貝爾（Josh Bell）轟一發2分砲、馬堤（Starling Marte）打出中外野方向455英尺的大號全壘打和史托林斯（Jacob Stallings）的陽春彈，海盜已取得8：0大幅領先。

馬堤本場貢獻2支安打，包括1發陽春砲。（法新社）

8局上半，海盜還未收手，靠著3支安打包括2支長打，再增添2分進帳，太空人受制於海盜先發投手和牛棚聯手壓制，完全無法突破，以致太空人以0：10慘敗給海盜，系列賽3連戰海盜拿下2勝佔優。

海盜先發投手瑪斯古夫主投6局被敲9安無失分，另送出5次三振拿下本季第6勝。太空人先發投手皮考克（Brad Peacock）僅投3局被敲7安，包括3發全壘打共失6分吞下本季第6敗。

瑪斯古夫主投6局0失分拿下本季第6勝。（今日美國）

皮考克僅投3局失6分，包括被敲3發紅不讓。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法