MLB》昔為馬查多延攬他 白襪今讓渡阿隆索

阿隆索。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕MLB專欄作家Mark Feinsand在推特上透露，白襪隊將把本季表現不佳的老將一壘手阿隆索（Yonder Alonso）移出40人名單，然而這恐將形成一尷尬局面，因為就在這項消息曝光不久前，白襪隊官方才透過媒體公布阿隆索在美國時間6月30日將為芝加哥當地團體舉辦保齡球慈善賽的消息，而屆時共襄盛舉的白襪球星們都會成了他的「前隊友」。

白襪去年冬天將阿隆索從印地安人交易過來，此舉大多被認為是要延攬其妹婿、明星三壘手馬查多（Manny Machado），不過後者後來選擇加盟教士，合體也宣告破滅。阿隆索今年打擊陷入嚴重低潮，僅繳出7轟、打擊率1 成78、27分打點的成績。在季初兩個月教頭倫特利亞（Rick Renteria）還對他保持信心、將他擺在中心打線，但隨著強打新秀柯林斯（Zack Collins）正式登上大聯盟，他的位置愈來愈岌岌可危。

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阿隆索的退化速度超出眾人預期，2017年還效力於運動家隊時期才剛迎來生涯大爆發，上半季擊出20轟、還首度入選明星賽，不到兩年光景，他幾乎要面臨沒球可打的窘境。目前阿隆索身上還有當初與印地安人簽下的兩年合約，白襪將有一週的時間可以選擇將其交易或者釋出。由於球隊今日休兵，因此這項消息還有待官方證實。

馬查多。（資料照，法新社）

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