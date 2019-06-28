NBA》柯瑞被人討厭？ 巴恩斯：因為他太完美

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）日前在ESPN的節目《The Jump》中大談勇士隊的當家球星柯瑞（Stephen Curry）為什麼會被有些NBA球員討厭，「只因為他們嫉妒他所擁有的一切」。

柯瑞在過去4年內帶領球隊贏得3座冠軍盃，奪得兩次例行賽MVP（其中一次還是全票MVP），普遍認為他是NBA歷史上最優秀的射手之一，而且未來絕對會成為名人堂的熱門人選。然而，這些成就並沒有讓他從其他球員和媒體間得到他應得的尊重。

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《雅虎體育》指出，在總決賽期間，伊古達拉（Andre Iguodala）告訴記者說「我從來沒見過這麼好的一個人被大家討厭，只因為他們嫉妒他所擁有的一切。」

人們到底討厭柯瑞什麼？巴恩斯再節目上表示，「他來了，打破了許多記錄，打敗詹姆斯（LeBron James），贏得總冠軍，我想這就是為什麼他沒有得到他應得的尊重。」

巴恩斯接著說道：「他顯然是有史以來最偉大的射手，我可以看到人們對此感到忌妒，他是NBA需要的完美例子，而有人就是討厭如此完美的他。人們總是會討厭或忌妒那些在某些事做得很好或有好表現的人，這就是發生在柯瑞身上的事。」

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