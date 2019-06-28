NBA》林書豪重披紫金戰袍？ 美媒建議湖人底薪延攬

林書豪曾在2014-15賽季效力洛杉磯湖人隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊今天透過三方交易，創造出高達3200萬的薪資空間，讓他們能夠再網羅一名大咖球星加盟，但他們還需要去填滿規定的正式球員名單，因此《CBSSports》就列出數位湖人可以考慮的補強人選，林書豪也被名列其中。

湖人隊目前僅有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、庫茲馬（Kyle Kuzma）有合約在身，就算招攬到第三位巨頭，他們陣容還是有相當大的缺口，因此他們必須使用底薪合約來把球員陣容給填滿。

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《CBS Sports HQ》在推特上列出幾名湖人可以考慮的人選，分別是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、史密斯（J.R. Smith）、P.加索（Pau Gasol）、林書豪、羅斯（Derrick Rose）、錢德勒（Tyson Chandler）、卡特（Vince Carter）、克勞佛德（Jamal Crawford）以及大莫里斯（Markieff Morris）。

林書豪曾在2014-15賽季效力於湖人隊，當時他出賽74場比賽有30場先發，平均能夠拿下11.2分，如果這次能重返紫金大軍，他有機會擔任球隊的主力替補或者是先發控衛。

林書豪當年74場比賽，平均可以拿下11.2分。（資料照，美聯社）

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