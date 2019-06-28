排球》陳建禎加盟JT雷霆隊 發揮最好一面拚先發

旅日好手陳建禎。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕男排好手陳建禎5月決定離開松下黑豹隊，隨即有多隊釋出善意，最終選擇JT雷霆隊，延續旅日生涯，今舉辦加盟記者會，他說：「真的很開心能繼續追夢，新賽季必定發揮最好的一面幫助球隊。」

旅日好手陳建禎今舉辦加盟ＪＴ雷霆隊記者會。（記者吳孟儒攝）

JT雷霆隊記者會總經理久保義人今代表球隊親自來台，宣布陳建禎正式加盟，他說：「很開心能夠網羅像陳建禎這樣的好手，他不但是台灣隊隊長，領導能力一流，球技也在日本聯賽獲得充分肯定。」他相信以陳建禎的實力，絕對能大大提升球隊的戰力。

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事實上，陳建禎去年風光加盟松下黑豹，也嘗到聯賽冠軍的滋味，但球隊人才濟濟，導致發揮空間遭壓縮，成為他選擇離隊的最大關鍵。

談起加盟JT雷霆隊的契機點，陳建禎說，「考慮了很久，也跟很多隊接洽，其中JT雷霆隊釋出很大的善意。」他坦言，除了薪資福利外，上場時間也是一大因素，雖然並沒有明確的條款，但他相信到了JT雷霆隊，只要把握機會，盡力發揮，他有信心能站上先發。

陳建禎目前已投身男排國家隊集訓，但仍不確定是否會隨隊出征9月的亞洲排球錦標賽，若有確定參賽，將於比賽告一段落後再飛往日本。

今年日本V聯賽將於10月26日開幕，JT雷霆隊首戰於長崎對上大分三好隊，久保義人也喊話，希望台灣球迷能夠多支持陳建禎，同時也為JT雷霆隊加油。

旅日好手陳建禎今舉辦加盟ＪＴ雷霆隊記者會。（記者吳孟儒攝）

旅日好手陳建禎今舉辦加盟ＪＴ雷霆隊記者會。（記者吳孟儒攝）

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