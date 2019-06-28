LLB世界少棒錦標賽》連4年輸給韓國 台灣無緣進軍威廉波特

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽決賽敗給韓國，連4年無緣前進威廉波特。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕LLB世界少棒賽亞太區資格賽決賽，台灣隊今天中午對上韓國，在第4局被攻下5分，終場以2：7不敵對手，落居亞軍，連4年在決賽敗給韓國，無緣取得亞太區代表權。

本屆亞太區賽事在韓國華城舉行，台灣由桃園市仁善國小取得參賽權，台灣此次被分在B組，預賽4戰全勝、分組第一，昨天複賽以15：0扣倒菲律賓，晉級決賽遭遇強敵韓國。

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台灣隊今派出王牌投手邱宇珩先發，前三局力保不失，但在第四局遭遇亂流，連投3次保送後退場，這局韓國一共打了10個人次，包含4次保送，3支安打，攻下5分；第5局韓國再補上一發2分砲。

台灣隊打線僅得2分，四局上邱宇珩選到保送後，李育朋敲出二壘安打，帶有1分打點；第六局邱宇珩轟出陽春全壘打，這是他本屆賽會第3發全壘打。終場台灣以2：7落敗，落居亞軍，台灣連4年在決賽不敵韓國，無緣前進威廉波特。

台灣隊總教練紀順彬賽後表示，對小朋友表現感到滿意，雖然今天看起來大家有點緊張，不過還是發揮得很好，邱宇珩也發揮出他的實力，可惜局數如果能拉更長的話，或許就有機會把勝利帶回來，韓國硬體設備很好，希望台灣能有同等的場地。

台灣隊王牌投手邱宇珩在第6局敲出全壘打。（棒協提供）

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