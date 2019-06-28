晴時多雲

日職Live》王柏融首打席深遠飛球遭接殺 火腿 0：1 軟銀

2019/06/28 17:37

第二局

王柏融首棒上來打擊，在1好1壞後面對一記151公里速球，敲出中外野深遠飛球，遭軟銀外野手在警戒區接殺，火腿本局三上三下。

第一局

1出局後明石健志敲二壘安打，洋砲賈西亞爾敲補上適時安打，軟銀取得1：0領先。火腿右外野手大田泰示回傳球被失誤，打者上到二壘。第四棒戴斯潘揮棒落空遭三振，松田宣浩選到四壞球保送，軟銀攻佔一二壘，不過內川聖一敲出二壘方向平飛球被接殺，結束軟銀這個半局進攻。

賽前報導

休息4天後，日本火腿隊今起在主場札幌巨蛋和洋聯排名第1的軟銀隊展開3連戰，將是王柏融在交流賽後首度出賽，希望能幫助球隊重返戰績前3名，他擔任火腿隊先發第五棒左外野手。

王柏融在交流賽最後一週有點小低潮，6場比賽只擊出3支短程的一壘打，打擊率0.167，回到洋聯比賽後期待能有不一樣的表現。

軟銀今由王牌投手千賀滉大先發，最近一次對日本火腿隊先發投7局拿下勝投，只被擊出4支安打失1分，日本火腿隊唯一的分數就是由王柏融所打下，當時王柏融4打數1安打，被三振1次。

先發名單

火腿

1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（三）近藤健介
4（一）中田翔
5（左）王柏融
6（二）渡辺諒
7（指）清宮幸太郎
8（捕）石川亮
9（游）中島卓也

投手：有原航平

軟銀

1（中）福田秀平
2（二）明石健志
3（左）賈西亞爾
4（指）戴斯潘
5（三）松田宣浩
6（一）内川聖一
7（右）上林誠知
8（捕）甲斐拓也
9（游）高田知季　

投手：千賀滉大

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