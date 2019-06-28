羽球》婕斯盃週六盛大登場 台灣隊首戰3球王聯軍

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，台灣隊選手許仁豪（左起）、王齊麟、李洋。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年婕斯盃明星羽球對抗賽明日下午1點半於台北和平籃球館盛大登場，今日對戰組合出爐，台灣代表李洋、王齊麟、許仁豪將對戰由「南韓男神」李龍大領軍的南韓隊。

本屆婕斯盃不只李龍大擁有2008年北京奧運混雙金牌，丹麥名將鮑伊拿過2012年倫敦奧運男雙銀牌，馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強則是成功於2016年拿到奧運男雙銀牌，即使各個年齡漸增，但實力依然不容小覷。王齊麟表示，「我抽籤前根本沒想過希望抽到誰，因為每個實力都很好，一定都不好打。」

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2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，抽籤後，台灣隊與韓國隊先進行對戰。（記者王藝菘攝）

台灣去年婕斯盃派「羽球王子」王子維搭配李洋、王齊麟出擊，先擊敗馬來西亞，決賽再打退香港奪冠。本屆王子維因準備提前出國比賽參加超級100系列加拿大公開賽，改由已淡出國際羽壇並至清大擔任講師的許仁豪攜手李洋、王齊麟。

台灣明日首戰就要遇上李龍大、陳文宏（馬來西亞）跨國組合及曾於2004年成為世界球王的男單名將李炫一，勢必有場硬戰。台灣3人對於衛冕不敢想像，只求全力以赴，希望能把比賽打得精彩。

至於丹麥隊由鮑伊帶領另一男雙好手佩德森，以及22歲男單選手傑姆克，他們首戰碰上由去年世錦賽男單銅牌劉國倫及吳蔚昇／陳蔚強。

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，台灣隊選手許仁豪（左起）、王齊麟、李洋。（記者王藝菘攝）

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，韓國隊選手李龍大。（記者王藝菘攝）

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，韓國隊選手李龍大。（記者王藝菘攝）

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，韓國隊選手李龍大。（記者王藝菘攝）

2019婕斯盃全明星羽球對坑賽，抽籤記者會，各國選手一同合影。（記者王藝菘攝）

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