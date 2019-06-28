中職》冠猛二軍初登板摘勝 高國輝傷癒敲三壘安打

桃猿新洋投冠猛。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿新洋投冠猛今在二軍初登板，對富邦悍將先發投5局，被敲6支安打失掉1分，終場桃猿二軍靠著比賽後段猛攻，以9：3擊敗富邦二軍，冠猛拿下勝投；富邦重砲高國輝傷癒歸隊，2打數敲出1支三壘安打。

桃猿新洋投冠猛在二軍初登場，投5局失1分奪勝。（記者黃志源攝）

冠猛今投5局用80顆球其中52顆好球，被敲6支安打，另投出2次保送、3次三振，失1分奪勝，葉家淇後援2局飆4K無失分，收下本季第2個中繼成功，陳禹勳投2局被敲4支安打，丟掉2分，目前二軍防禦率仍高達6.75。

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上月初因左腹斜肌拉傷下二軍的富邦重砲高國輝，經過休養後今在二軍開始復健賽，打第四棒守左外野，首打席面對冠猛就敲出1分打點三壘安打，幫助富邦取得領先，他此役2打數1安打，另外獲得1次保送，在比賽後段被代守換下場休息。

高國輝今在二軍開始復健賽。（記者黃志源攝）

高國輝首打席擊出直擊全壘打牆的三壘安打。（記者黃志源攝）

高國輝首打席擊出三壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍先發投手林晨樺，此役投5局被敲5支安打，失掉1分非自責分，無關勝敗，不過接下來3任中繼投手都掉分，蔡明晉投1局失2分，承擔敗投，羅嘉仁投1局被敲4支安打，丟掉4分其中3分責失，張耿豪後援1局也失掉2分，終場富邦二軍就以3：9不敵桃猿二軍。

悍將二軍先發投手林晨樺。（記者黃志源攝）

葉竹軒在6局上擊出勝利打點。（記者黃志源攝）



郭永維在7局上擊出2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

張冠廷在8局下擊出2分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍勝富邦二軍。（記者黃志源攝）

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