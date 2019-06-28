網球》謝淑薇溫網籤表好硬！首戰去年4強歐絲塔潘珂

謝淑薇首戰將面對去年溫網4強歐絲塔潘珂。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽，7月1日於倫敦近郊全英草地俱樂部點燃會內賽戰火，我國惟一單打會內出擊的謝淑薇，此次籤表非常「硬斗」，女單第1輪就強碰前年法網冠軍、去年溫網4強的拉托維亞名將歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），遇強則強的小薇勢必有番硬仗。

四大賽單打多達128籤，台將於本週溫網會外賽已全軍覆沒，下週會內僅謝淑薇女單獨挑大樑，去年爆冷扳倒當時世界球后哈勒普（Simona Halep）勇闖16強的她，榮膺第28種子，已繼本季澳網、法網後，連續第3項大滿貫躋身單打種子；小薇曾與歐絲塔潘珂在單打交手1回，即2016年澳網首輪3盤勝出。

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歐絲塔潘珂成名甚早，這位22歲的溫網非種子，生涯女單最佳排行曾達世界第6，不但贏得2017年法網紅土后冠，上屆溫網草地也殺入前4，才不敵最後封后的德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），只是她近年來表現大起大落，目前排名落居35。至於64籤溫網女雙，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺第3種子；詹詠然、詹皓晴則排第9種子，詹家姊妹還將各自角逐混雙。

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