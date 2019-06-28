NBA》「沒差厄文太多」 紐郵：尼克可能爭取羅齊爾

羅齊爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克隊昨天被《ESPN》爆料是「天行者」沃克（Kemba Walker）爭奪戰的領跑者，如果他們真的爭取到沃克加盟，紐約尼克隊將有興趣爭取羅齊爾（Terry Rozier）加盟。

《ESPN》沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的報導指出，塞爾提克隊願意開出4年1.41億美元的頂薪合約延攬沃克，屆時他們將放棄續約本季成為受限自由球員的羅齊爾，清出薪資空間給沃克。

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《紐約郵報》伯曼（Marc Berman）報導，如果塞爾提克隊不續約羅齊爾，尼克隊會慎重考慮追求這位控球後衛。伯曼提到，尼克隊組織內部的人認為羅齊爾與厄文（Kyrie Irving）的差距沒有很大，因為羅齊爾的年紀：25歲。一位NBA的人事總監認為，羅齊爾是個好球員，他年輕、願意防守，並有著超乎一般預期的投射能力，他本季的掙扎緣於厄文造成的休息室風暴。同時尼克隊的總管裴利（Scott Perry）也相當喜歡他。

（左起）厄文與羅齊爾。（資料照，法新社）

羅齊爾在本季將會成為受限自由球員，如果尼克隊向他開出合約，那麼塞爾提克隊將有三天的時間決定是否匹配尼克隊的報價，若是選擇不跟進，那羅齊爾就能加盟尼克隊。今年羅齊爾出賽79場，平均可以拿到9.0分、2.9助攻與3.9籃板。

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