日職》王柏融選保送+打點 火腿輸不停近9戰狂吞8敗

王柏融打擊率跌破2成9。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕休息4天後，日本火腿今起在主場對軟銀三連戰，王柏融首戰擔任先發第5棒左外野手，3打數沒有安打，不過有1次保送上壘，還有1支高飛犧牲打有1分打點，打擊率下降到2成86；火腿遭到軟銀王牌千賀滉大封鎖，終場5：7輸球，最近9場比賽狂吞8敗。

王柏融過去對上千賀6打數僅敲1安，今天對決的首打席敲出中外野飛球遭接殺，第二打席則是選到四壞球保送，帶起球隊攻勢，捕手石川亮敲出適時安打，王柏融跑回火腿本場第一分，不過第三打席，大王在5局下一三壘有人的得點圈打擊機會，敲出左外野飛球遭接殺，可惜沒能建功。

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王柏融在第8局的第四打席，面對軟銀後援投手武田翔太，敲出中外野飛球遭接殺。

火腿隊友在9局下一輪猛攻，四壞球保送加4支安打，把武田打退場，王柏融在1出局二三壘有人再度上場打擊，面對軟銀洋投莫伊內洛（Liván Moinelo）敲出左外野高飛犧牲打，有1分打點入帳。火腿9局下狂追4分，最後仍以5：7落敗。

火腿先發投手有原航平主投6局挨6安失3分，吞下本季第4敗，軟銀王牌千賀滉大用114球投6局只失1分，收下本季第8勝，他在札幌巨蛋更是沒輸過球，收下進入職棒以來的6連勝。

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