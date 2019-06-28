日職》陳冠宇0.1局無失分 樂天救援王自爆、羅德逆轉取勝

千葉羅德隊陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今日的樂天羅德之戰，樂天終結者松井裕樹上場放火，1分領先的情況下，他在兩出局後連續投出3個保送，隨後被清田育宏敲出超前安打，終場羅德以6：5逆轉擊敗樂天，效力於羅德隊的陳冠宇今天投0.1局沒有失分。

陳冠宇今天在第七局下半登場，面對首名打者堀内謙伍就被敲出三壘安打，接著他讓茂木榮五郎敲出滾地出局，隨後在保送掉島內宏明後被換下場。接替的東條大樹上場，連續三振掉淺村榮斗與布拉許，凍結壘上跑者，也讓陳冠宇免於失分。

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這場比賽羅德率先在第四局藉由清田育宏的二壘安打先馳得點，樂天則在第五、第六局打下4分超前，第七、第八局羅德追回3分追平比數，八局下酒居知史開局連續保送兩位打者，隨後渡邊佳明推進壘包的犧牲打，以及藤田一也帶有打點的高飛犧牲打，讓樂天不用安打就拿下超前分。

第九局樂天派出太平洋聯盟救援王松井裕樹上場關門，想不到他在兩出局後連續投出三次保送擠成滿壘，接著被清田育宏一棒敲出超前的2分打點安打，吞下救援失敗。

九局下半羅德終結者益田直也在2出局後，保送掉淺村榮斗後對布拉許投出觸身，最後三振掉代打的小郷裕哉，驚險關門成功，羅德最後以6：5逆轉擊敗樂天。

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