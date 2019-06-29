網球》詹家姊妹三晉決賽 爭奪伊斯特本草地冠軍

詹詠然（右起）與詹皓晴再度殺入伊斯特本草地女雙冠軍戰。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓草地大滿貫暖身的英國伊斯特本網賽，詹詠然／詹皓晴以逸待勞，6：0、6：4擊退爆冷出線的羅馬尼亞布莎妮絲古（Mihaela Buzarnescu）／德國安娜萊娜（Friedsam Anna-Lena），詹家姊妹三度參賽都晉女雙決戰，將與同樣非種子的費莉普金絲（Kirsten Flipkens）／美國瑪泰克（Bethanie Mattek-Sands）爭奪冠軍。

雙詹此行天助自助，初登場直落2力退第4種子老冤家德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），討回上週伯明罕首戰失利的顏面後，第2輪的對手美國阿塔沃（Raquel Atawo ）／俄國芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）也出狀況，由於芝芙娜瑞娃左手腕受傷不適，「美俄聯軍」賽前決定退出，讓大小詹兵不血刃收下準決賽門票。

至於本站替補出賽的布莎妮絲古／安娜萊娜，則得單日2連戰，這組「羅德黑馬」先直落2強壓白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）／烏克蘭恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），緊接著面對大小詹卻陷入苦戰，開賽意外連丟6局吞下「甜甜圈」失守首盤；反觀已打順手的雙詹，次盤又克服先遭破發劣勢，展現默契後來居上盤末再破，只花62分鐘第三度鎖定決賽席次。

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