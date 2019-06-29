MLB》張育成升大聯盟！台將野手第5人 今獲先發守三壘

張育成升大聯盟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）要當父親，因此向球團請育嬰假，讓台灣好手張育成生涯首度獲升大聯盟，這是台灣野手第5位、台將第16人登上大聯盟舞台。

大聯盟官網指出，張育成被列為印地安人農場潛力新秀第11名，他今年春訓表現佳，出賽11場有1轟、5打點，打擊率3成的好表現，可惜開季後卻兩度因受傷休息，缺陣逾1個多月，台灣時間19日才回到印地安人3A哥倫布快艇隊。

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本季張育成在3A出賽21場，有3轟、18分打點，打擊率0.205。但他在傷癒歸隊後的6場比賽中，有5場出賽安打，這段期間的打擊率高達0.320，還有2轟、2支二壘安打，外帶9分打點。

張育成除了能守游擊外，也可守二壘、三壘。本季他在3A守8場游擊、7場守二壘、另有4場則是守三壘。

印地安人今天在客場對上金鶯，剛升大聯盟的張育成獲得先發機會，打第八棒、鎮守三壘。印地安人先發則是剛從傷兵名單回來的克萊文傑（Mike Clevinger）。

張育成是第5位登上大聯盟舞台的台灣野手，前四位則是陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、以及紅襪台灣好手林子偉；此外，這是台灣好手第16位升大聯盟。

張育成。（資料照，今日美國）

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