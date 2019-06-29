MLB Live》張育成先發守三壘 印地安人迎戰金鶯

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賽前
〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在客場面對金鶯，台灣好手張育成今天獲升大聯盟，並立即先發鎮守三壘，打第八棒。
本季張育成在3A出賽21場，有3轟、18分打點，打擊率0.205。但他在傷癒歸隊後的6場比賽中，有5場出賽安打，這段期間的打擊率高達0.320，還有2轟、2支二壘安打，外帶9分打點。
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印地安人先發是剛從傷兵名單歸隊的克萊文傑（Mike Clevinger），他本季先發3場，戰績1勝1敗防禦率2.70；金鶯則推出左投明斯（John Means）先發，他本季出賽16場12場先發，戰績6勝4敗防禦率2.67。
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兩隊先發名單
印地安人：
1.林多（Francisco Lindor） 游擊手
2.莫卡多（Oscar Mercado） 中外野
3.山塔納（Carlos Santana） 一壘手
4.盧普洛（Jordan Luplow） 右外野
5.奇普尼斯（Jason Kipnis） 二壘手
6.培瑞茲（Roberto Perez） 捕手
7.布雷德利（Bobby Bradley） 指定打擊
8.張育成 三壘手
9.包爾斯（Jake Bauers）
先發投手：克萊文傑
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金鶯：
1.維拉（Jonathan Villar） 游擊手
2.小史密斯（Dwight Smith Jr） 左外野
3.曼西尼（Trey Mancini） 指定打擊
4.希斯可（Chance Sisco） 捕手
5.桑坦德（Anthony Santander） 右外野
6.魯伊斯（Rio Ruiz） 三壘手
7.艾伯托（Hanser Alberto） 二壘手
8.戴維斯（Chris Davis） 一壘手
9.威克森（Stevie Wilkerson） 中外野
先發投手：明斯