NBA》雷納德將與湖人會面 魔術強森：他希望我也在

雷納德將與湖人會面。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本週將與球星雷納德（Kawhi Leonard）會面，前總裁魔術強森（Magic Johnson）透露，雷納德有意邀請他一同參與，但礙於聯盟規範可能無法成行，魔術強森對此感到不快，但仍樂意提供湖人隊所需的協助。

甫率暴龍奪冠的雷納德，預計將成為自由球員尋求大約，多支球隊正排隊洽談，《洛杉磯時報》Brad Turner透露，雷納德將在洛杉磯與湖人碰面，《The Athletic》Sam Amick則說，詹姆斯（LeBron James） 和A.戴維斯（Anthony Davis）預計都會參與招募。

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《ESPN》Stephen A. Smith表示，雷納德這幾天內就會與湖人會面，但他提出個人要求，只允許老闆巴斯（Jeanie Buss）和前總裁魔術強森出席。然而《ESPN》Ramona Shelburne指出，魔術強森已經辭去球隊總裁職位，按聯盟規定，不得參與球隊招募自由球員的正式會議。

魔術強森樂意傾力協助湖人。（資料照，USA TODAY Sports）

魔術強森向《ESPN》表示，他接到朋友的來電，獲知雷納德想跟他碰面，他本人很樂意滿足雷納德的所有需求，但受限於聯盟規定讓他不是很開心，「我是自由的鳥兒，但卻被銬住了，我不喜歡這樣。這是對的時間、對的動作、對的決定，事情到位的時候，我總是知道。」

魔術強森說，他很想幫助湖人招募雷納德，特別是詹姆斯，因為當時招募詹姆斯時，他承諾要為詹姆斯打造爭冠陣容，他已經告訴老闆巴斯，他很樂意幫忙，雖然目前還沒有收到回覆，但若老闆有任何需要，他很樂意提供協助。「我想繼續美好的生活，我沒有要試著搞砸任何人的工作。」

雖然按規定無法參與球隊的正式招募活動，但已經卸任的魔術強森，能與任何一位球員自由往來，被問到雷納德是否會適合來湖人，魔術強森說：「每個人都忘了，雷納德曾與鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）和吉諾比利（Manu Ginobili）一起打球，他跟多個超級球星一起打球，他已經在那樣的球隊待過了。」

詹姆斯和A.戴維斯將在湖人合體。（資料照，USA TODAY Sports）

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