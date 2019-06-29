MLB》打臉酸民！季初加盟被看衰 如今他暫居美聯打擊王

拉梅修。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽先發名單在日前公布，洋基隊僅有捕手桑契斯（Gary Sanchez）與二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）名列其中，這也讓洋基在2013年坎諾（Robinson Cano）之後、暌違6年再有隊上二壘手入選明星賽先發。

這是拉梅修生涯第三度入選明星賽，他在第二輪決選裡以得票率38%力壓太空人隊艾圖維（Jose Altuve） 與史特拉（Tommy La Stella），同時也證明總管凱許曼（Brian Cashman）季初的精準眼光。當時拉梅修宣布以兩年2400萬美金的合約加盟洋基時，許多人並不看好他能夠在不是庫爾斯球場的地方打出成績，畢竟效力洛磯時期他有非常明顯的主客場表現落差，而對此他則表示，「我一直相信自己在哪個球場都會是個很好的打者。」

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後來的結果顯示拉梅修並非自不量力，本季他在洋基深受傷兵困擾的情況下適時跳出來，不僅稱職扮演工具人角色、以3成36的打擊率暫居目前的美聯打擊王，更是洋基締造大聯盟連續28場開轟紀錄的功臣，今年球季還不到一半，他已繳出12轟、距離生涯最佳的15轟已經近在咫尺，目前也被認為是季末能強勢問鼎MVP的人選之一。

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