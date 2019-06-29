MLB》張育成獲升大聯盟 印地安人教頭很期待

台灣好手張育成首度站上大聯盟舞台。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人台灣好手張育成今天獲升大聯盟，成為台將第16位站上大聯盟舞台的選手，讓他坦言很興奮。印隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）對他有期待，希望張育成能幫助球隊多贏1至2場。

印地安人明星三壘拉米瑞茲（Jose Ramirez）向球團請育嬰假，因此拉上張育成，這是台灣第3位內野手站上大聯盟舞台。

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大聯盟官網報導，張育成本季在3A出賽21場，打擊率僅0.205，有3轟、18分打點。不過，他因手指傷勢，缺陣1個多月，本月19日傷癒歸隊後，在6場3A比賽中，他繳出2轟、2支二壘安，還有9分打點，這段期間的打擊率為0.320。張育成表示，「我現在非常興奮。準備好要打球了。」

「他在春訓傷到手指，當球季開打時，他嘗試去比賽，這傷勢真的讓他感到困擾。所以你可以把那些賽季初期的數據扔掉。」法蘭柯納表示，「（自從他歸隊後）他們說張育成真的看起來像不同的選手，不是手指受傷的張育成。」

「希望他幫我們贏1到2場比賽。」法蘭柯納說，「我的意思是，這會是非常寶貴的經驗。下一次他再升上來，就不會那麼菜了。會知道自己要做什麼。」

台灣好手張育成首度站上大聯盟舞台。（法新社）

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