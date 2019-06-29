NBA》D.羅素獲合格報價 續留籃網仍有變數

D.羅素獲籃網合格報價，成為非受限自由球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星D.羅素（D'Angelo Russell）今獲合格報價，成為非受限自由球員，但多家美媒認為，D.羅素是否續留還很難說，得看籃網招募厄文（Kyrie Irving）是否順利。

23歲的D.羅素上季在籃網打出代表作，生涯首度入選明星賽，例行賽場均21.1分3.9籃板7.0助攻，幫助籃網打進季後賽。《ESPN》Tim Bontemps報導，消息來源證實，羅素已經獲得籃網的合格報價，成為非受限自由球員。

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《Yahoo Sports》表示，若其他隊想招募D.羅素，籃網有權提出相同報價，另一方面，若籃網招募到厄文或杜蘭特（Kevin Durant），也能放棄權利讓D.羅素離開。《ESPN》認為，鑒於籃網目前還能招募2位頂級自由球員，其中一位很可能是球星厄文，與D.羅素的位置重疊，D.羅素是否會回鍋還很難說。

《Bleacher Report》也說，籃網與厄文關係密切，可能導致D.羅素離開，提出合格報價，讓籃網握有選擇權，不看好厄文和D.羅素能共處，因此籃網招募厄文的結果， 可能直接決定D.羅素的去留。資深分析師Shams Charania上週曾說，籃網是目前最有可能搶到厄文的買家。

D.羅素的去留，可能受籃網招募厄文結果而定。（資料照，法新社）

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