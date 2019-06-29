MLB》不妙！王牌僅投1局就退場 小熊輪值恐再折損大將

漢默斯今天僅投1局就退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今日起在辛辛那提展開與紅人隊的三連戰，不料首戰掛帥主投的王牌漢默斯（Cole Hamels）在二局下半要開始前、正在與捕手熱身時就突然走下投手丘，直接進入休息室。據了解，漢默斯為左側腹斜肌拉傷，小熊隊賽後表示明確的傷勢情況將會在週日進行MRI檢查後，才能更進一步說明。

漢默斯第一局總共用了22球、被擊出2支安打、送出1次三振、失掉1分。左投蒙哥馬利（Mike Montgomery）接續他的投球，不料第一球就被紅人紅人左外野手厄文（Phillip Ervin）一棒轟出牆外，四局下厄文再度上場時，又從他手中擊出二壘安打，也開啟當局的攻勢，接著西索（Nick Senzel）、沃托（Joey Votto）再敲安拉開差距，總季蒙哥馬利在2.1局的投球裡失掉五分。

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小熊打線則受到紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）的壓制，僅在7局上靠著黑沃德（Jason Heyward）的兩分砲及阿爾莫拉（Albert Almora）的犧牲打得分，終場以3：6吞下系列戰首敗。

35歲的老將漢默斯在這場比賽前本季共寫下6勝2負防禦率2.98的不俗成績，六月的單月成績更加亮眼防禦率僅有1.00，36局的投球裡送出36K，不料卻在此時傳出傷勢問題，對於輪值裡已經損失韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）而言的小熊，無疑雪上加霜。

葛雷拿下本季第四勝。（美聯社）

厄文擊出陽春砲。（法新社）

韓德瑞克斯因右肩發炎目前還在傷兵名單中。（法新社）

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