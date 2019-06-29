MLB》柳賢振本季首爆 洛磯主場18安爆打道奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓投柳賢振本季首度被打爆，上山踢館洛磯投不滿5局被轟退場，單場挨3轟責失7分，洛磯猛敲18安以13：9贏球，柳賢振本季首度單場丟超過2分，吞下第2敗。

暫居大聯盟防禦率王的柳賢振，首局就被重砲艾倫納多（Nolan Arenado）兩分彈狙擊，5局下遭遇洛磯無差別轟炸，開局被敲二壘打後，場邊喊暫停，下一棒瓦雷卡（Pat Valaika）首球開轟，隊友追加雙安，達爾（David Dahl）扛兩分砲，把柳賢振轟退場。

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艾倫納多本季第20轟出爐，單場5支4。（法新社）

凱利（Joe Kelly）緊急登板也淪為發球機，用了29球才結束半局，洛磯該局連8棒敲安含2轟，爆打13人次海灌8分，取得10：5領先，道奇出動4名牛棚接力，8局下再掉3分，道奇雖開轟一度追到1分落後，最終仍以9：13兵敗洛磯山。洛磯先發山薩泰拉（Antonio Senzatela）掉5分僅2分責失，投滿5局摘勝投。

柳賢振此役帳面上僅投4局，挨3轟責失7分為本季最慘烈，今年首度單場失分超過2分，吞下本季第2敗，防禦率從1.27升到1.83，仍是大聯盟唯一防禦率低於2的先發。馬恩西（Max Muncy）此役繼續炸裂，道奇成為史上第5支、明星賽前有3人達陣20轟的球隊，近16年首見。

柳賢振單場挨3轟吞敗。（美聯社）

洛磯主場爆打18安搶勝。（USA TODAY Sports）

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