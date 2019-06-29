MLB》連7季至少10勝 遊騎兵靠他稱霸外卡

林恩今日八局無失分，順利收下本季第十勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵作客光芒系列戰的首場比賽，條子軍靠著先發投手林恩（Lance Lynn）的8局完封好投，順利以5：0氣走光芒、收下六連勝。加上今天這場比賽，遊騎兵輪值群已經連五場比賽都能至少投滿6局、且將失分壓在1分以下，近況絕佳的他們也正式在美聯外卡排行榜上與光芒並列第一。

林恩此役靠著增加的速球使用量成功發揮宰制力，繳出本季新高的8局，只被打出三支安打、送出10次三振，林恩這一勝也讓他連續7個球季都能拿下10場勝利，上次遊騎兵有投手在明星賽之前就奪下10勝，已經要追溯至2012年的達比修有與哈里森（Matt Harrison）。

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遊騎兵此役在比賽前段就展開攻勢，二局上半靠著對方先發投手控球不穩一開局就送出兩次保送的情況下，歐多（Rougned Odor）、古茲曼（Ronald Guzman）連續兩支二壘安打，攻下三分奠定勝基，三局上半靠著蓋洛（Joey Gallo）、九局下半靠著秋信守的安打，分別再攻下1分，順利拿下比賽的勝利。

歐多攻下全場第一分。（美聯社）

古茲曼隨後補上一支兩分打點的二壘安打。（美聯社）

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